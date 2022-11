Josh Beauchamp anuncia saída do Now United e é 3º membro a seguir carreira solo

Josh Beauchamp anunciou, nesta quinta-feira, 10, que está de saída do Now United. Ela é o terceiro membro a deixar o grupo para seguir carreira solo nos últimos dois meses, depois de Any Gabrielly e Noah Urrea.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor contou a novidade e explicou que os shows da turnê Forever United, que passa por São Paulo em 19 de novembro, serão seus últimos com a banda.

“Quando eu entrei nesse grupo, eu era um adolescente novo, tímido e imaturo e eu mudei e cresci muito desde então. A vida que eu vivi nesse grupo e as memórias que eu fiz são coisas que eu vou compartilhar com meus filhos”, disse.

Beauchamp expressou gratidão aos integrantes do grupo, aos fãs e ao criador do Now United, Simon Fuller, mas afirmou que sente que chegou em um ponto de sua vida em que precisa “encontrar seu próprio caminho”.

“Eu estou muito ansioso e animado para essa próxima etapa e mal posso esperar para mostrar para vocês no que eu vim trabalhando”, completou.

Na legenda da publicação, Beauchamp disse que o vídeo é sua “melhor tentativa” de mostrar quanto o grupo significa para ele e afirmou: “Isso definitivamente não é um adeus para sempre”.

Até o momento, o Now United não anunciou se terá um substituto do Canadá, país natal do cantor. Com a saída de Noah Urrea, Zane Carter será o novo membro dos Estados Unidos, enquanto o grupo busca um brasileiro para substituir Any Gabrielly.