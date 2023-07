José Loreto relembra cancelamento após fofocas sobre traição durante novela

José Loreto relembrou o período conturbado em sua vida, quando foi “cancelado” devido à suposta traição à então esposa Débora Nascimento, durante a novela “O Sétimo Guardião”.

“Eu estava numa ascendência muito legal, tinha feito um baita filme do José Aldo, depois fui chamado para O Sétimo Guardião, como antagonista, então, estava ocupando um lugar que eu nunca tinha ocupado, estava fazendo peças e aí acontece tudo aquilo. Lógico que deu medo, foi tipo um zerei o game, voltei à estaca zero, mas vamos embora. Fiquei com medo de atrapalhar e atrapalhou, perdi muitos trabalhos e acho que a vida tem me mostrado que eu estou fazendo o meu caminho sem apagar por onde passei”, disse em entrevista à CARAS.

“Acabou me fortalecendo, para eu ser mais persistente, acreditar mais em mim, para saber que fofocas e coisas não me resumem. Não sou só isso. Sou pai, filho, homem, um cara amadurecendo, um cara desconstruído, sou um monte de coisa. Então, não era uma fofoca que iria acabar comigo, mas me prejudicou, foi dolorido”, completou.

“Estou feliz, porque passei por um cancelamento muito bravo, mas me reergui no lugar que mais amava. Eu estou pelo meu trabalho, não estou por causa de fofocas. Eu sempre quis deixar os personagens na frente, o meu trabalho é o melhor do que eu quero oferecer para as pessoas. Quero que os diretores que trabalham comigo me empreguem até meus 80 anos. Eu não quero ser a fofoca, quero ser ator.”, finalizou.

Relembre --- Na época, o boato era de que Débora Nascimento teria flagrado o ator flertando com uma atriz do núcleo jovem de "O Sétimo Guardião", e depois circulou que Loreto teria traído a esposa com duas atrizes da novela.

A situação também ficou feia para Marina Ruy Barbosa, que enfrentou crise nos bastidores ao ter seu nome envolvido. A ruiva, então casada com Alexandre Negrão, foi apontada como pivô da situação após algumas atrizes como Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine, que teriam tomado as dores de Débora, deixarem de seguir a ruiva. Indignada com a fofoca, Marina teria chegado a ter uma briga em alto e bom som com Loreto, por não deixar claro que os dois não tiveram nada, e arriscar sujar a sua imagem.

Posteriormente, a atriz revelou ter desmaiado durante uma crise de pânico no camarim da novela, devido aos boatos que ela classificou como 'fake news'.