Jornalista Michelle Barros pede demissão da Globo após 12 anos; saiba motivo

A jornalista Michelle Barros pediu demissão da Globo e anunciou o desligamento após 12 anos de emissora em suas redes sociais.

Segundo o Notícias da TV, a jornalista estava insatisfeita na Globo sem perspectiva de crescimento e resolveu arriscar em novos caminhos.

“Há sete anos passei a substituir os apresentadores nos telejornais de São Paulo. Estive em todas as bancadas de Sampa. Aprendi com um time de primeira, inspirei-me, evoluí! Vocês me deixaram à vontade para opinar, ser dura quando tem que ser, ser sorridente quando o momento pede - tal qual a vida”, disse ela.

“Aos 42 anos, 22 deles no jornalismo, decidi que vou me abrir para isso: novos formatos, novas histórias, novas perspectivas. Estou mergulhando no desconhecido, escancarando as portas, com borboletas na barriga e uma vontade imensa de aprender. Estou me colocando à disposição do novo! Aberta ao que vier!”, afirmou.

Michelle disse ainda que pretende aproveitar o momento para concluir a faculdade de Direito. “Vou me dedicar às redes sociais, falar de comunicação com vocês por lá, pelo YouTube, pelo Instagram, vou fazer eventos, encontros, jornadas… Vou concluir a minha graduação em Direito no fim do ano e devo incluir esse conteúdo --de direito autoral nas redes sociais e direito digital-- nas nossas pautas na internet”, finalizou Michelle agradecendo a todos.