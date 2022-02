Jornalista da GloboNews, Lilian Ribeiro comemora cirurgia de retirada de câncer

Lilian revelou que estava com câncer de mama em novembro do ano passado.

“Passando para agradecer tantas mensagens de carinho e de apoio. As orações de vocês chegou até aqui. Estou bem! Passei bem a noite. Devo estar indo para casa no meio do dia”, disse em suas redes sociais.

