Jornalista da Globo está lúcido e dá os primeiros passos após ser esfaqueado

Gabriel foi esfaqueado pelo menos 10 vezes durante o ataque. As facadas atingiram abdômen, braços e pescoço. Além de órgãos vitais como pulmão, veias do pescoço e o estômago. O jornalista segue em observação sem previsão de alta.

Segundo o Jornal Nacional, a mãe de Gabriel, Cácia Attias, está o acompanhando durante a noite. O rapaz está internado na UTI do Hospital de Brasília e não está mais entubado, mostrando lucidez e já consegue conversar com a família.

