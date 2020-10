Jorge Aragão recebe alta da UTI após ser internado com Covid-19

O cantor e compositor Jorge Aragão, 71, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta segunda-feira (19) e nos próximos dias deve deixar o hospital, conforme informações da Folha de São Paulo. O quadro de saúde do músico é estável.



Jorge Aragão, que está hospitalizado há seis dias, deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro com quadro de pneumonia viral Covid-19, mas, vem apresentando boa resposta ao tratamento.