Jorge Aragão é diagnosticado com linfoma não Hodgkin

O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que acomete o sistema linfático, de acordo com informações do INCA (Instituto Nacional de Câncer). A doença tem origem nas células do sistema linfático e "se espalha de maneira não ordenada". Segundo o órgão, existem mais de 20 tipos diferentes de linfoma não Hodgkin.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Aragão, 75, foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin —um tipo de câncer que acomete o sistema linfático. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

