Jonathan Majors, astro de ‘Creed’ e da Marvel, é denunciado por mais mulheres por agressão e assédio

De acordo com a revista Variety, Jonathan Majors pode ver sua situação frente a Justiça americana piorar, isso porque novas supostas vítimas de abuso do ator se apresentaram após sua prisão no fim de março, sob a acusação de estrangulamento, agressão e assédio após uma “disputa doméstica” - mas foi solto horas depois.

De acordo com o escritório do promotor distrital de Manhattan, em Nova York, que investiga o caso, os depoimentos de outras mulheres que teriam sido agredidas pelo ator estão cooperando com o caso, o que marcaria uma “virada dramática”. O astro nega as acusações.

Após sua prisão, por meio de um representante, o ator de 33 anos, recentemente conhecido por interpretar vilões em Creed III e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, negou qualquer irregularidade. “Ele não fez nada de errado”, disse o representante à Associated Press em um comunicado no sábado. “Estamos ansiosos para limpar o nome dele e esclarecer isso.”

Fim de contratos

Majors teve seu contrato encerrado pela agência Entertainment 360, que tem muitos famosos em seu casting, segundo o site Deadline, além da empresa de relações públicas The Lede Company ter dado uma pausa da parceria com o ator. Em “comum acordo”, a grife Valentino e a equipe do astro também decidiram que ele não compareceria mais ao Met Gala, baile de gala que acontece no dia 1º de maio no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos EUA.