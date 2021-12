Jonathan Couto sofre acidente e Letícia Almeida confirma ida ao hospital

Jonathan Couto, ex-marido de Sarah Poncio, sofreu um acidente de carro na madrugada deste domingo (12) ao colidir o veículo com um poste. Segundo o perfil “Caso Família” no Instagram, Jonathan estava acompanhado da atriz Letícia Almeida no veículo. Com o impacto, ele teria mordido a língua e ficado ferido. Já Letícia, atualmente na novela "Gênesis", não se machucou.

De acordo com funcionários do hospital Vitória, ambos deram entrada na unidade de saúde e Letícia teria deixado o local após o pai de Jonathan chegar. Em nota, o ex-marido de Sarah confirmou o acidente mas alegou que estava sozinho. Logo depois, Letícia afirmou que não estava presente no momento do acidente, mas confirmou ao Subcelebrities que o acompanhou até o hospital.

“Eu NÃO tava mesmo no carro em nenhum momento. Ele ligou pra todos os amigos e eu fui levar ele no hospital, ele é pai da minha filha gente. Logo q o pai dele chegou, eu fui embora pq a Madalena estava dormindo comigo", disse a atriz.

Vale lembrar que na última semana, Sarah Poncio expôs que o ex está novamente com Letícia, com quem ele a traiu enquanto estava grávida do primeiro filho do casal.

Na época, Letícia era namorada de Saulo Poncio, irmão de Sarah, e foi descoberto que a filha que ela alegava ser do rapaz era na verdade de Jonathan, seu concunhado. Letícia, que já foi atriz da Globo, na época alegou que foi abusada sexualmente de Jonathan enquanto estava inconsciente.

Agora, Sarah garante que os dois estão juntos e ainda ficam juntos no apartamento da família Poncio.