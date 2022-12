Jojo Todynho vai à delegacia e pede medida protetiva contra ex-marido

Jojo Todynho, 25, compareceu à delegacia da Mulher neste sábado (10) para prestar queixa contra o ex-marido, Lucas Souza, 21, e solicitar uma medida protetiva contra ele.

A cantora explicou nas redes sociais que sofreu agressão física e verbal do ex, que tenta a todo custo reatar o casamento. “Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada. Vim abrir um B.O, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, nas tentativas de pedir para voltar e eu negando. Uma mulher quando diz que não, é não. Não admito falta de respeito, até porque não desrespeitei ele e nem o diminuí como homem. Por isso, vim hoje tomar minha atitude”, disse.

“Não compre briga sem saber da história. Fui colocada como vilã, entre outras coisas, e preferi calar, porque tenho uma assessoria e um jurídico que responde por mim. E tenho contratos também”, completou.

Lucas confirmou que xingou Jojo durante uma discussão nesta sexta, mas negou que tivesse a ameaçado. “O que aconteceu? Eu tive uma conversa com a Jojo, a gente conversou e eu a xinguei. Mas eu não quero fazer nada com ela. Nunca. Medida protetiva, cara. Eu a xinguei. Não precisa de medida protetiva contra mim. Eu não quero fazer mal contra ela”, disse ele no Instagram.