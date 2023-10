Jojo Todynho se revolta após idoso filmar suas partes íntimas em loja

"Minha vontade era ir atrás da mulher dele e falar o que estava acontecendo, mas como vi que ela era idosa e eu já tinha tirado foto com ela... Sem necessidade, não precisa disso. Mas você vê como as pessoas são terríveis (...) Pra safadeza não tem idade, isso é mau-caratismo", acrescentou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.