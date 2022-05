Jojo Todynho recusa convite para Farofa da Gkay por causa do marido

Em conversa recente com os seguidores, Jojo não teve pudor em assumir que o marido é ciumento. “Eu não sou ciumenta não, tenho ciúmes do que eu vejo. Eu não fico dando surto atoa, não. Mas esse aqui [o marido], esse aqui, imagina”.

Segundo Fábia Oliveira, do Em Off, a funkeira negou o convite para a festa de aniversário da influencer Gessica Kayane afirmando que agora é uma mulher casada e que lugar onde não cabe o marido dela, não cabe ela também.

