Jojo Todynho passa mal em A Fazenda e preocupa peões; Vídeo

A funkeira Jojo Todynho passou mal na sede da 'A Fazenda' nesta sexta-feira (2). Os administradores da peoa, através do Twitter, informaram que ela teve um problema de pressão alta, mas já passa bem.

No vídeo publicado pelo perfil 'Garoto do Blog' no Twitter, alguns peões estão na cozinha quando alguém diz: 'corre aqui'. A ex-miss Brasil Jakelyne avisa 'ela tá passando mal, a pressão caiu' (sem citar o nome de Jojo). Eles então correm para socorrer a peoa.

Eitaaa que a Jojo acabou de passar mal na sede da Fazenda pic.twitter.com/QotbjPccSu — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) October 2, 2020

Cuidar das aves

Mais cedo Jojo precisou da ajuda de Victória Villarim e Juliano Ceglia para cuidar das aves. E chegou a dizer que a 'pressão estava caindo' ao realizar a retirada dos ovos das galinhas.