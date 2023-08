Jojo Todynho mostra barriga quase 1 mês após bariátrica e lamenta perder bumbum

Jojo Todynho mostrou como está o corpo após a bariátrica em conversa com os seguidores. A funkeira realizou a cirurgia no dia 8 de agosto.

No relato, a cantora de 26 anos disse que não vai precisar fazer cirurgia para retirada da pele da barriga. “Não vou precisar fazer reparadora nenhuma (de cirurgia). Com a academia perco tudo isso. Não falei que eu ia trincar esse abdome? Olha as minhas cicatrizes todas fechadinhas. Estou durinha, bebê. Não preciso fazer nada”, contou.

Jojo acrescentou que vai trocar o silicone. Pretendo botar 580 ml ou 650 ml. O médico vai decidir. Hoje tenho um litro e cinquenta”.

No entanto há um contraponto, a funkeira relatou que está perdendo as medidas do bumbum. Gente, minha bunda está diminuindo. Estou apavorada. Que ódio”, lamentou.