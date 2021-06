Jojo Todynho manda recado após Adriane Galisteu citá-la no Power Couple

A funkeira apagou seu post original, mas rebateu alguns internautas: "É simples, gente. É só me deixar quietinha do meu canto! Outra coisa, não vem de mimimi aqui não, porque comigo não cola. Vem falar que subiu à cabeça. Subiu à cabeça é o caralho. Não gostei e estou deixando meu recado".

Adriane usou a expressão ‘fazer a Jojo’ para analisar participantes com o público: “vamos ver quem é que gostou, quem é que não gostou, quem fez a Jojo, que nem levantou do sofá”, disse na ocasião.

“Quero deixar um recado para você, querida apresentadora (Adriana) não me compare com ninguém, faça seu trabalho sem usar o nome das pessoas”, disparou.

Jojo Todynho não gostou de ser citada por Adriane Galisteu em uma brincadeira feita pela apresentadora na eliminação do Power Couple Brasil, e na noite desta sexta-feira (4), a campeã de A Fazenda 12 mandou um recado no Twitter.

