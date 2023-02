Jojo Todynho entrega infertilidade do ex após ser acusada de traição: ‘o leite é podre’

A troca de farpas começou mais uma vez! Após Lucas Souza afirmar que foi traído por Jojo Todynho, a cantora expôs situações do seu casamento com o ex.

Jojo iniciou uma live e disse que estava tentando engravidar, mas por culpa do militar não conseguiu. Ela também entregou que ele fazia uso de anabolizantes.

"No espermograma do Lucas, deu que ele não estava reproduzindo espermatozoide. O médico deu duas opções: ou ele é estéreo, ou pode ser por causa do ciclo que ele estava fazendo com anabolizante, para de produzir espermatozoide. Eu falei: 'meu Deus, cara. O saco é murcho, o leite é podre'. Já fiquei arrasada”, confessou irritada.

"E a Renata estava querendo combinar com ele de me zoar, só que o teste realmente deu que ele estava zerado de espermatozoide. Não deu nem pra brincar. Eu perdi o brilho. Todo dia eu fazendo teste de gravidez, achando que estava grávida, e o homem estava com o leite podre", expôs.

Crise de ansiedade

Jojo contou também sobre uma situação que ocorreu durante o Prêmio Multishow. “Tinha um tapete vermelho onde só as celebridades passavam. Ele ficou sabendo que não entraria por lá comigo, e começou a me tratar com grosseria. Tive crise de ansiedade e precisei ir embora de tão mal”.

No dia seguinte os dois discutiram e como ela estava sozinha com ele em casa preferiu amenizar a situação. Jojo disse também que Lucas tinha mania de pegar seu celular e bloquear várias pessoas, incluindo mandar mensagens para elas.