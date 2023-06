Jojo Todynho e ex de seu novo namorado trocam farpas nas redes sociais

Jojo Todynho e a ex-mulher de seu novo namorado, Renato Santiago, trocaram farpas nas redes sociais após a funkeira assumir o relacionamento. Acontece que Kaila Olivera acusa o namorado de Jojo de ser pai ausente para a filha de 2 anos que eles tem juntos.

A mulher ainda expôs que recebeu um áudio da cantora em mensagem privada. "Eu vou lutar pelo direito da minha filha até o fim. Não tem ninguém com 26,6 milhões de seguidores que vai me calar. Vim aqui no meu privado me mandar áudio querendo me botar pra baixo", disparou por meio dos stories. "E o bom samaritano, manda a namorada me mandar mensagem. Não falei nada dela. Pelo contrário, nunca nem toquei no nome da criatura. Meu negócio é com ele. Como eu disse para ela: eu fiz filho com ele", continua Kaila.

"Eu não falei nada com o nome de ninguém. Fiz um comentário sobre a situação e falei: aproveita que está viajando e venha visitar sua filha que você não vê. E as pessoas interpretam como querem e vieram falar comigo. E eu me senti no meu direito de procurar ajuda com o meu advogado. Então, a gente resolve na Justiça".

Jojo rebateu a ex-mulher de seu namorado e o defendeu, além de chamar Kaila de “biscoiteira” e “mentirosa”. "Ex ?! Essa aí nunca foi ex. A menina já tem 3 anos, e ele sempre pagou tudo, e ela nunca colocou na Justiça. Ela está fazendo essa graça toda aí para querer aparecer, sim, porque ele é trabalhador e assalariado. Ela está achando que ele está comigo ele virou rico?! Biscoiteira, mentirosa, usando a filha pra ganhar like, já fez o inferno na vida do garoto, só que agora ele tem mulher, acabou a palhaçada dela de querer gritar e etc... quer resolver as coisas resolva do jeito certo, até pq ele não fez filho com ela na internet, quem conhece Renato assim como eu a anos sabe do caráter dele e integridade, é que ele é um pai maravilhoso, tanto que ele é mãe do menino são super amigos e ela odeia essa aí, quem não conhece que compre... Não venham defender o que vocês não sabem e nem conhece...", escreveu Jojo em um comentário de uma página de fofoca.

"E já falei pra ele parar de ser bobo e fazer o que tem que fazer, além da pensão que será determinada pelo juizo, ele vai entrar com um pedido de DNA pq ele sempre teve dúvidas se a menina era filha dele, e por isso ela não colocou na justiça, eu conversei com ela de boa e falei pra ela que se eu fosse mãe resguardaria minha filha e resolveria da forma que tem ser, agora se você quer like usando a menina, reza pra ela realmente ser filha pq vai ficar muito feio pra você biscoiteira".