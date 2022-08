Jojo Todynho dá bronca em mulher que deu em cima de seu marido e expõe mensagens

Jojo rebateu ainda as críticas que recebeu por expor a mulher. "Tem gente que me manda mensagem 'para que expor? Exponho mesmo", disparou. "Se fosse eu, estariam expondo. Então, por quê na minha vez eu não posso? Se fosse eu, o povo faria sem pena", afirmou.

Jojo Todynho expôs e deu bronca em uma mulher que deu em cima de seu marido, Lucas Souza, no direct do Instagram. Na mensagem, a seguidora chama o militar de “gostoso” e diz que “queria cantar no seu microfone”.

