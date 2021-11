Jojo Todynho assume namoro com militar e se revolta com vazamento de foto

O amor está no ar! Jojo Todynho precisou assumir o namoro com o militar Lucas Souza após foto do casal vazar nos perfis de fofoca do Instagram.

A funkeira se revoltou com o vazamento e soltou o verbo. Ela contou que havia publicado a imagem em um perfil privado. "Na inocência, eu postei no meu Instagram privado, que tem pouco mais de 100 pessoas, pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho contato pessoal e imaginei que essa foto jamais vazaria, mas, infelizmente, as pessoas são mau-caráter", disparou.

"Algum filho da put*, seja homem ou mulher, pegou isso, uma pessoa que eu acredito que eu confiava, e mandou pros sites de fofoca, que publica a foto sem saber que a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebook público, é porque eu não queria postar e não queria falar".

"Hoje em dia, as pessoas não entendem mais porque eu não faço questão de ir na casa de ninguém, de ficar no meio de ninguém. Isso prova cada vez mais que eu tenho que ficar mais afastada dos outros, viver no meu mundo, como eu vivo, trabalho, vamo pra minha casa. Porque infelizmente as pessoas se acham no direito de falar o que quer sem saber da vida particular dos outros".