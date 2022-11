Jojo Todyho reclama do Globoplay em programa da Globo e gera climão

“Ficava com delay, já tinha acontecido o gol e lá no Globoplay era uns 10 ou cinco minutos depois e a gente comemorava”, reclamou ela ao vivo. “Isso tudo também não, né Jojo?”, rebateu Alex Escobar, que é apresentador da atração.

“Eu comemorei quatro vezes”, ironizou a funkeira ao reclamar da transmissão ao vivo da plataforma. Jojo explicou que sua TV estava sem o alto-falando no dia do jogo do Brasil, foi aí que ela decidiu conectar o Globoplay em uma caixa de som.

Jojo Todynho umas das escolhidas para comentar a Copa do Mundo na Globo gerou um climão reclamar do streaming da emissora, o Globoplay.

