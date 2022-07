Johnny Massaro fala sobre sexualidade ao viver personagem gay: ‘seria desonesto esconder’

No longa, Johnny dá vida a um estudante de biologia que descobre ser portador do vírus HIV na década de 80, quando a Aids se espalhava de forma avassaladora pelo mundo.

"O momento da estreia do filme, quando a gente foi para a Alemanha, coincidiu com o momento em que tornei pública a questão da sexualidade. Quando o filme estreou, a gente fez vários debates. Foi providencial", disse ele em entrevista ao POPline.

