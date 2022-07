Johnny Depp vai interpretar rei no próximo filme após vitória contra Amber Heard

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vencer a ex-mulher Amber Heard em uma batalha judicial que terminou em junho, o ator Johnny Depp vai participar do filme "La Favorite", da diretora francesa Maiwenn Le Besco, no qual vai interpretar o rei Luís 15. De acordo com o portal de notícias Boomberg, o longa teve seus direitos comprados pela Netflix.

Ainda segundo o veículo especializado, a gigante do streaming vai poder exibir o longa em sua plataforma 15 meses após o lançamento nos cinemas. A Netflix, porém , ainda não detém os direitos do filme fora da França. Este será o primeiro papel de Depp após o fim do processo que ele moveu contra Heard por difamação --o ator a processou após ela ter publicado um artigo de opinião se dizendo vítima de violência doméstica quando os dois viviam juntos.

Enquanto durava o processo, o ator americano afirmou que sofreu boicotes de estúdios de Hollywood devido às acusações da ex-mulher. Este ano, executivos da Disney confirmaram que o artista foi afastado do papel do Capitão Jack Sparrow, o protagonista da franquia Piratas do Caribe, da qual ele participou em todos os cinco filmes já lançados. O juri aprovou uma sentença favorável ao ator, que deve receber mais de US$ 10 milhões da ex-mulher em indenizações. Heard já informou que deve recorrer.

Com previsão de lançamento em 2023, "La Favorite" começa a ser filmado neste ano em locais como o castelo de Versalhes, reportou o jornal Figaro. No longa francês, a diretora Maiwenn Le Besco vai atuar no papel de Madame du Barry, a famosa amante do Luís 15.