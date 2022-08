Johnny Depp vai dirigir filme produzido por Al Pacino sobre o pintor Modigliani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Johnny Depp vai dirigir um filme sobre o pintor italiano Amedeo Modigliani depois de 25 anos do seu primeiro trabalho como diretor. Ele também vai coproduzir o longa, ao lado de Al Pacino, o Michael Corleone de "O Poderoso Chefão", e do produtor Barry Navidi. As informações são do portal The Hollywood Reporter.

"Modigliani", como o filme deve ser chamado, será um drama biográfico sobre o artista italiano. A trama, que se passa na Paris de 1916, vai exibir eventos turbulentos que ocorrem num período de dois dias e que vão transformar a vida de Modigliani. O longa será baseado numa peça homônima escrita por Dennis McIntyre.

Esta é a primeira obra cinematográfica dirigida por Depp desde "O Bravo", lançado em 1997. Além disso, o longa marca mais uma colaboração entre Al Pacino e Navidi, que já trabalharam juntos em "O Mercador de Veneza" e "Salomé".

"Modigliani" é um dos primeiros trabalhos feitos por Depp após ele vencer uma ação contra a sua ex-mulher Amber Heard por difamação em junho. Ele também vai voltar a atuar, depois de três anos sem participar de filmes.

O ator vai interpretar o rei Luís 15 no filme "Jeanne du Barry", dirigido pela francesa Maïwenn, que vai narrar a vida de uma jovem mulher de classe trabalhadora faminta por cultura que usa sua inteligência para subir os níveis da pirâmide social da época, até se tornar a última amante do rei da França.

As gravações do longa começaram dia 26 de julho, pouco mais de um mês após a Justiça dos Estados Unidos ter decidido a favor de Depp no processo que ele moveu contra Heard por difamação.

A última vez que Depp atuou num filme foi em 2020, em "Minamata". Naquele mesmo ano, mergulhado em polêmicas, ele perdeu o papel de Gellert Grindelwald, o vilão da franquia "Animais Fantásticos", um derivado de "Harry Potter".