Jogador do Palmeiras é acusado de agredir esposa grávida

Uma primeira ocorrência de agressão já havia sido registrada em maio deste ano, mas os a jovem voltou a morar com o jogador após os dois fazerem as pazes na ocasião.

No relato, Ariatine diz que em uma das vezes foi agredida por Michel com um chute na barriga, precisando r às pressas a um hospital, pois poderia perder o bebê.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do portal Em Off, foi registrado um boletim de ocorrência em que consta que o atleta a agrediu diversas vezes na casa em que os dois moravam juntos na Água Branca, em São Paulo. As agressões teriam começado porque o zagueiro não aceita a gravidez da mulher.

