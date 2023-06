Jogador brasileiro morre aos 24 anos após carro invadir sua casa

O jogador brasileiro Yuri Vasconcelos morreu aos 24 anos, após um carro invadir a casa onde ele morava nos Estados Unidos.

O jogador atuava pelo Lakeland United FC e o Faulkner Men's Soccer, que divulgaram a notícia da morte nesta terça-feira (20).



De acordo com a emissora WFLA-TV, de Tampa, na Flórida, o brasileiro estava na sua casa quando um carro invadiu a residência, na tarde da segunda-feira (19). Policiais atenderam a um chamado em North Crystal Lake Drive por volta das 16h12 do horário local, e uma equipe de socorristas prestou os primeiros socorros. No entanto, ele morreu no local.

O motorista responsável pelo acidente perdeu o controle após desrespeitar a placa de "pare", invadindo a casa do jogador. O motorista e outros dois ocupantes do carro não se feriram.

Clubes lamentam a morte --- "Lamentamos a perda do aluno-atleta do Lakeland United FC e Faulkner Men’s Soccer, Yuri dos Santos Vasconcelos, aos 24 anos. Yuri incorporou e simbolizou tudo o que nos esforçamos para ser como clube; ele era amoroso, atencioso, corajoso e compassivo. Ele era altruísta a ponto de viver uma vida totalmente dedicada à família, amigos e companheiros de equipe. Ele era um líder em sua essência e tinha um otimismo que só pode ser percebido naqueles que já evoluíram além desta vida", diz o post do Lakeland United FC nesta terça-feira.

"Yuri cumpriu seu propósito através de suas ações cotidianas e será sempre lembrado por seu sorriso contagiante e sua fome de viver e realizar não apenas seus sonhos, mas aqueles que ele tanto amava e cuidava. Seu legado viverá e sua alma continuará, brilhando mais do que nunca em um plano de existência diferente que ele gostava de chamar de lar".

O Faulkner Men's Soccer também publicou um texto sobre o falecimento do jogador: "É com o coração partido que comunicamos o falecimento de um dos nossos, Yuri dos Santos Vasconcelos. Yuri chegou a Faulkner na primavera passada com o propósito de ajudar este programa em todos os aspectos. Seu espírito e personalidade estavam se cumprindo ao seu redor. Ele era um jogador que todo treinador gostaria de ter em um time, e um amigo que todos deveriam ter na vida".

"Ele nos mostrou, todos os dias, como viver uma vida piedosa, sendo grato, cuidando e amando uns aos outros. Nosso programa nunca esquecerá quem ele era, o quanto ele impactou este lugar e nossas vidas. Ele foi um dos nossos líderes e representou nosso programa jogando pelo nosso parceiro @lakelandunitedfc".