Joelma se explica após recusar foto com fã que ganhou sorteio e viajou 14h

“A cantora Joelma está se recuperando das sequelas da Covid-19 como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show realizado na noite deste sábado (9) em Osasco/SP ela não teve autorização médica para atendimento no camarim. A casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não haveria atendimento. Reforçamos ainda que os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada. Afinal esse momento com os fãs sempre foi uma prioridade durante os seus 28 anos de carreira”, informaram.

Joelma se explicou através da assessoria após ser criticada por receber um fã no camarim. O rapaz ganhou um sorteio para tirar foto com a cantora e viajou 14 horas até chegar a Osasco, em São Paulo, onde o show ocorreu na neste fim de semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.