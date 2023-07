Joelma passa mal e é socorrida pelo Samu em show

A cantora Joelma passou mal pouco antes de subir ao palco em Bragança, no Pará, e foi socorrida pelo Samu nessa sexta-feira (7).

Com tosse e dificuldade de respirar, a cantora recebeu atendimento médico no local e depois foi hospitalizada. Por conta disso, os shows foram cancelados.

“Vim para fazer o meu show, mas infelizmente eu peguei uma gripe muito forte e não tenho condições de fazer esse show. Estava tudo pronto para fazer o show, mas não vai dar. Mas vou me recuperar para voltar e fazer esse show, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus”, disse a cantora em uma gravação exibida no telão.

A filha de Joelma, Natália Sarraff subiu ao palco e apresentou algumas músicas para não deixar o público na mão.

Uma das profissionais do Samu que atenderam a cantora explicou sobre o atendimento prestado: “Fizemos a avaliação médica dela, e ela apresenta dificuldades respiratórias, está tossindo bastante, teve febre no início da tarde. A gente orienta que ela fique em repouso, faça as medicações. Infelizmente ela não consegue fazer o show hoje”, declarou em vídeo publicado nos perfis oficiais da prefeitura da Bragança.

Os shows que seriam realizados nos dias neste sábado (8) e domingo (9) também foram cancelados.