Joelma manda recado após ser proibida de usar marca ‘Isso é Calypso’ por Ximbinha

“A tia vai ser didática… Calypso é um ritmo e eu tenho muito orgulho de ser pioneira na representação desse RITMO. Eu sou calypso e isso é calypso! Boa noite, fiquem com Deus! Bjs jô”, escreveu no Twitter.

Joelma usou as redes sociais para mandar um recado após sofrer uma derrota judicial para Ximbinha, que entrou com uma ação pedindo que ela fosse proibida de usar marca ‘Isso é Calypso’.

