Joelma debocha após Ximbinha acusar cantora de aplicar golpe com Calypso

Joelma postou um vídeo debochando da fala de Ximbinha, que a acusou de dar um 'golpe' com o nome da banda Calypso após o seu fim em 2015. "Isso é Calypso! Isso é Calypso! Vocês são Calypso. Eu sou Calypso!", afirmou Joelma, dando uma gargalhada ao final.

"O nome 'Calypso' é nosso. Só pode ser usado pelos dois juntos. Eu não posso usar sozinho, nem ela. E ela, estou sentindo que foi um golpe que ela me deu, ela colocou o nome de show 'Isso é Calypso', mas ela só fala 'Calypso'", disse Ximbinha no podcast Inteligência Ltda.

O guitarrista afirma que a banda estaria com uma "dívida imensa", que todos os integrantes processaram o Calypso após o fim e Joelma não teria "mais nada em seu nome".

"Ela colocou no nome da mãe, do irmão, da irmã? E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa e com a dívida", reclamou.

Ximbinha também disse que sofreu um "luto muito grande com o fim da banda". "Comi o pão que o diabo amassou", disse ele, afirmando ainda não ter se defendido das acusações na época para proteger os filhos.

Sobre o fim do casamento com Joelma, Ximbinha disse que o casal vivia em quartos separados muito antes do fim da banda. "A gente não tinha contato há mais de um ano, de marido e mulher. Eu não ficava nem no camarim com ela. Às vezes eu não tinha camarim, ficava no palco. Aquilo já estava desgastado. Tem muita história aí que é até difícil falar."