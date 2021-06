Joe Jonas e Sophie Turner postam fotos inéditas de casamento em castelo

Joe Jonas e Sophie Turner compartilharam com os fãs, nesta terça-feira (29), fotos inéditas do casamento dos dois em um castelo francês do século 18.

A ocasião especial é o aniversário de dois anos do casamento. Muito discretos, a atriz de “Game of Thrones” e o ex-Jonas Brothers quiseram manter detalhes do casório em sigilo e nem eles e nenhum convidado publicou fotos na época.

Agora, ela chutou o balde para comemorar a data: "F***-se, já faz dois anos", escreveu a atriz, que se declarou ao amado: "2 anos como sua esposa, nossa, eu te amo marido". Joe também se declarou à atriz e publicou mais fotos do dia especial.