João Lee fala dos últimos momentos com a mãe, a cantora Rita Lee

“Eu pude ficar com ela bem pertinho nos últimos dois anos. E a gente se conectou ainda mais do que a gente já tinha se conectado a vida inteira”, acrescentou.

“É uma pessoa que realizou muitas coisas, fez tantas coisas...shows, turnês, discos. Uma loucura a quantidade de realizações que ela teve. Mas não é por isso que ela é minha heroína. É pela simplicidade, honestidade que ela vivia...no dia a dia, mês a mês.. a sensibilidade dela de lidar, entender as pessoas. A forma que ela tinha de se comunicar com o mundo. Uma pessoa muito única. Para mim, ela vai ser eterna”, disse o DJ e produtor musical.

João Lee, um dos filhos de Rita Lee, conversou rapidamente com a imprensa durante o velório da cantora que ocorre no Planetário do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

