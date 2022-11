João Guilherme se envolve em polêmica durante gravação de série da Netflix

No stories postado por ele nas redes sociais, João Guilherme se refere ao município como ‘bosta’. Com a repercussão, a prefeito de Bananal chegou a se pronunciar repudiando as falas do jovem e ameaçou cancelar a autorização de gravação para a série ‘De Volta aos 15’ se não houvesse uma retratação por parte do filho de Leonardo.

