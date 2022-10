João Guilherme e Bruna Griphao são cotados para o BBB23

Bem humorado, carismático e bem engajado nas redes sociais, João Guilherme tem quase 30 milhões de seguidores e é uma aposta de Boninho que tem tudo para se dar bem no reality. A modelo Yasmin Brunet também foi cotada e continua na lista. Ela já disse que quer participar do programa.

É provável que a atriz Bruna Griphao esteja no elenco do camarote. Ela não está escalada em nenhuma novela e já manifestou vontade de entrar no jogo. Já Evelyn Bastos não pretende abrir mão do posto à frente da bateria da Verde e Rosa, e estaria confinada durante o carnaval, mas não quis dizer não de cara e está empolgada.

Faltando cerca de três meses para a estreia do BBB 23, o elenco do camarote ainda não foi formado. Bruna Griphao, João Guilherme e Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira, foram entrevistados dias atrás.

