João Gomes se emociona com ultrassom do filho com Ary Mirelle

"Nunca imaginei que ouvir um coraçãozinho batendo ia mexer tanto comigo. Vou dormir com um sentimento que nunca tive. Deus é muito bom", escreveu João Gomes no Twitter após a experiencia.

João Gomes e Ary Meirelle não seguraram a emoção ao ver a ultrassom do primeiro filho do casal. A reação foi compartilhada com os fãs nas redes sociais.

