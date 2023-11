João Gomes pede a namorada Ary Mirelle em casamento

Recentemente, Ary passou pelo procedimento de cerclagem uterina - que é uma costura do colo do útero para reduzir o risco de parto prematura. Ela já está na reta final da gravidez.

João Gomes revelou aos seguidores na manhã desta terça-feira (21) que pediu a namorada Ary Mirelle em casamento. A jovem está grávida do primeiro filho do cantor.

