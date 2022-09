João Gomes fica chocado ao receber pedido bizarro de fã

Hoje o cantor apresenta a primeira faixa do DVD “Acredite”, gravado no mês passado no Marco Zero, em Recife. Já conhecida do público, “Eu tenho a Senha”, é a música escolhida para dar o start ao projeto que movimentou uma legião de pessoas e levou João Gomes a um dos cartões postais mais famosos da capital pernambucana.

O jovem de 20 anos vai ser o primeiro cantor de Piseiro a cantar no Rock in Rio deste ano. A apresentação ocorreu neste domingo (4).

"João meu namorado eh mt seu fã, me come pra eu dar um filho seu de presente pra ele", escreveu a mulher.

Na mensagem, a mulher pede que o cantor a engravide para dar a criança de presente ao marido, que é muito fã do fenômeno do piseiro.

