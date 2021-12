João Gomes diz que levou fora de Simaria: ‘passei a noite paquerando’

O cantor João Gomes revelou durante participação no programa The Noite, de Danilo Gentili, que levou um fora da cantora Simaria. O artista de 19 anos disse que estava em um evento com a cantora, que terminou o casamento de 14 anos recentemente, e investiu na paquera, mas terminou a noite no zero a zero. “Passei a noite todinha paquerando ela, chamando pra dançar, pra quando chegar depois ela dizer bem assim: ‘É, meu ‘fi’, eu vejo você como um menino’”, disse arrancando risadas. Vale lembrar que recentemente o cantor de piseiro contou que tinha um crush por Maisa há alguns anos.

