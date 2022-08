Jô Soares escolheu morrer em casa assistindo filmes, diz Drauzio em missa do 7º dia

Outros amigos prestaram homenagens, entre eles o editor Matinas Suzuki Júnior, que leu as últimas páginas do segundo volume do livro de memórias do artista, Drauzio Varella, e a ex-companheira e amiga Flávia Pedra Soares, que lembrou que ao saber que iria morrer, o artista repetia "morrer é fácil, difícil é a comédia", frase atribuída ao comediante britânico Edmund Gwenn.

Segundo o médico oncologista e escritor, Jô escolheu deixar o hospital e passar os últimos dias em sua casa assistindo a filmes clássicos noir, seu gênero favorito. "É difícil falar do gênio tendo convivido com ele", afirmou.

Drauzio Varella revelou como Jô Soares decidiu passar os seus últimos dias de vida: assistindo filmes em casa. O momento emocionante aconteceu na missa de sétimo dia de Jô noite da sexta-feira, na capela do colégio Nossa Senhora do Sion, em São Paulo.

