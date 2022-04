J.K. Rowling apoia homem que disse preferir ter Aids a defender comunidade trans

"Se sexo não é real, não existe atração entre pessoas do mesmo sexo. Se sexo não é real, a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo remove a habilidade de muitos discutirem suas vidas de forma significativa. Não é ódio dizer a verdade", afirmou, no mesmo ano.

As críticas à britânica são tão fortes que ela chegou até mesmo a dizer que recebe ameaças de morte. "Recebi tantas ameaças de morte que agora poderia colocá-las de papel de parede", disse a romancista, no Twitter, em 2020.

