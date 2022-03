Jim Carrey critica aplausos a Will Smith após tapa em Chris Rock no Oscar: 'Fiquei enojado'

Mais uma personalidade de Hollywood comentou a polêmica entre Will Smith e Chris Rock no Oscar: o ator Jim Carrey. Em entrevista ao programa norte-americano CBS Mornings, ele criticou a plateia da cerimônia por ter aplaudido Smith durante o discurso que realizou ao ganhar o prêmio de melhor ator, momentos após ter dado um tapa no comediante.

A agressão aconteceu quando Chris Rock subiu ao palco para apresentar a categoria de melhor documentário e fez uma piada com a aparência de Jada Pinkett Smith, mulher de Will. Ela tem uma condição chamada alopecia, que gera queda de cabelo. Após a fala, Smith subiu no palco e deu um tapa no rosto de Rock.

Momentos depois, o ator foi ao palanque novamente para receber a estatueta do Oscar. "Fiquei enojado pelo ovação de pé. Eu sinto que Hollywood é covarde em massa. Foi como uma indicação muito clara de que não somos mais o 'clube legal'", disse Jim Carrey sobre o momento.