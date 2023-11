Jenny Miranda fala pela 1ª vez após sofrer parada respiratória

Ela afirma que desde que saiu do reality show, os ‘haters’ estão tentando ‘estragar o seu relacionamento’ com Fábio. Ficamos muito abalados. Fábio principalmente com a situação toda que aconteceu comigo. Ele, por ser médico, ter que tratar alguém da família foi traumatizante."

"Estou um pouquinho roxa por conta dos medicamentos. Tive que tomar muitos medicamentos por conta de tudo o que aconteceu. Estou com a garganta machucada por conta da intubação, estou com o tórax e a barriga bem inchada", disse.

A influenciadora, que ficou inconsciente após uma sequência de vômitos e chegou a ser intubada no hospital, afirma que passou mal por conta de ‘haters’ que estão a perseguindo, e que agora está andando com ajuda de um segurança.

