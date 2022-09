Jenny Miranda diz que foi bloqueada pela 'mãe' Gretchen após polêmica com Bia Miranda

Para quem não sabe, Thammy Miranda se pronunciou afirmando que não iria permitir que Jenny se aproveitasse do sobrenome da família para ganhar fama. O vereador teve um affair com Jenny quando ela tinha 17 anos e a partir daí, ela se aproximou muito de Gretchen, que chegou a iniciar um processo de adoção que nunca foi concluído.

"Cadê minha mãe me proibindo [de usar o sobrenome]? Até agora ela não apareceu para falar que não quer ser mais minha mãe, que não use 'filha da Gretchen'. Quem veio aí foi outra pessoa, falando isso", finalizou.

Jenny Miranda afirmou que foi bloqueada por Gretchen, de quem diz ser filha de consideração, após o barraco virtual protagonizado por ela e a filha Bia Miranda por conta de um affair com Adriano Imperador. Do barraco, Bia acabou indo para "A Fazenda 14".

