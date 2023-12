Jenny Miranda comenta gravidez de Bia: 'Não estou podendo participar'

Na sequência, ela afirmou estar emocionada com a novidade. "Ela querendo ou não querendo, eu sou a avó. Estou muito emocionada. Mediante a todas as coisas que estão acontecendo, uma coisa boa. Uma benção ou duas que estão vindo por aí".

No perfil do Instagram, a ex-peoa de A Fazenda 15 contou que ficou sabendo da notícia através das redes sociais.

Jenny Miranda deixou os conflitos de lado e parabenizou a filha, Bia Miranda, pela gravidez do primeiro filho . A jovem confirmou que espera o primeiro filho com DJ Buarque em meio à polêmica com o ex-namorado, Gabriel Roza.

