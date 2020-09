Jennifer Aniston e Brad Pitt agitam web após 'flerte' em live

Jennifer Aniston e Brad Pitt agitaram os fãs ao flertarem durante um evento online, ontem (17). O ex-casal junto com outros astros participou de uma releitura da comédia Picardias Estudantis, sucesso dos anos 80.

Assim que iniciaram o link ao vivo, o ator cumprimentou a ex-mulher. Em uma das falas de Aniston ela esquentou o clima: “Oi Brad, você sabe como sempre pensei que você era fofo. Você é tão sexy", dirigindo se ao ex-marido. Os demais colegas caíram na risada.

I could write 10,000 words on this video. Jennifer Aniston is playing it so fucking cool but Brad Pitt is clearly embarrassed. I LOVE MY DIVORCED PARENTS.pic.twitter.com/C6RP8D68Xr