Jeff Machado contou a mãe sobre comportamento estranho de Bruno antes do crime

Dias antes de desaparecer, o ator Jeff Machado confidenciou à mãe, Maria das Dores Machado que Bruno estava “muito estranho”. O produtor de TV havia prometido para o ator um papel em uma novela, mas tudo não passava de um golpe, segundo apontou a investigação da polícia.

Maria das Dores relatou sobre conversa com o filho ao Splash, do UOL. No dia 15 de janeiro, ela conta que recebeu uma mensagem de Jeff onde o mesmo relatou que não estava conseguindo falar com Bruno. “Eu já teria que entrar nessa novela agora”, explicou o ator à mãe na conversa.

Maria relembra que embora desconfiasse do amigo do filho nunca colocou pensamento negativo e tentava tranquilizar Jeff, que andava desanimado pela falta de retorno do ex-funcionário da Globo.

"Naquele dia ele já estava alugando uma casa, já estava cavando um buraco, já estava preparando tudo. Tudo. Meus Deus! Como diziam as pessoas antigas: 'Que sangue frio'. Que sangue frio ter uma pessoa dessa, um bandido, e ainda procurando defesa”, desbafou a mãe na entrevista ao Splash.

Jeff acreditou nas promessas do “amigo”, apesar dos indícios de que poderia se tratar de um golpe, relatou Maria que acrescentou que o filho não enxergou o lado da maldade.

Maria chegou a realizar transferências bancárias a Bruno para ajudar o filho a conseguir o papel em uma novela. “Por três, quatro vezes”, relembrou ela.