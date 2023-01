Jeff Beck apoiou Johnny Depp quando ator foi processado por Amber Heard

A dupla saiu em turnê pela Europa na época do julgamento, e em um dos shows após a vitória no tribunal o ator foi aplaudido pelo público. A turnê foi utilizada posteriormente pelo ator em suas redes sociais pessoais para agradecer aos fãs pelo apoio.

A amizade do músico com o cantor era recente. Os dois se conheceram em 2016, quando, depois de uma longa discussão sobre "carros e guitarras", Beck confessou a Depp apreciar suas habilidades de composição e "seu ouvido para a música."

O álbum no caso era "18", anunciado e lançado logo depois de Depp vencer o processo de difamação movido por Heard. Com 13 faixas, a produção serviu para o ator retomar a carreira após o julgamento e alfinetar a ex-mulher. Na época, Heard havia sido sentenciada pelo juiz a pagar uma indenização de US$ 15 milhões, cerca de R$ 71 milhões, ao ex-marido.

Durante o longo processo judicial do artista contra a ex-esposa, a também atriz Amber Heard, o músico apoio publicamente Depp, chegando a tocar com ele em shows e a participar de um de seus discos.

