Jean Wyllys é condenado a indenizar Rachel Sheherazade por chamá-la de racista; Saiba valor

Em agosto de 2021, Jean Wyllys rebateu um comentário da jornalista no Twitter em uma publicação sobre o cuspe do ex-deputado em Jair Bolsonaro durante votação no impeachment de Dilma em 2016.

Na decisão, o juiz Borges Dias diz que o ex-BBB extrapolou o direito à liberdade de expressão e violou a imagem e reputação da ex apresentadora do SBT.

