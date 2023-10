Jason Derulo é acusado por cantora de assédio sexual

Jason Derulo está sendo acusado de assédio sexual pela cantora Emaza Gibson, 25. O artista se pronunciou e disse estar ofendido com a denúncia da jovem, que já entrou com processo contra o também cantor.

"Eu normalmente não comentaria, mas essas afirmações são completamente falsas e prejudiciais. Sou contra todas as formas de assédio e continuo a apoiar qualquer pessoa que siga os seus sonhos. Sempre me esforcei para viver minha vida de uma forma positivamente impactante, e é por isso que estou aqui diante de vocês profundamente ofendido por essas afirmações difamatórias. Deus abençoe”, disse em um vídeo postado no perfil do Instagram.

Emaza entrou com processo contra o cantor afirmando que teve seu contrato com a gravadora cancelado por recusar convites de jantares e encontros com Derulo.

A cantora afirmou ao NBC News que Jason Derulo prometeu o contrato, e depois começou a pressioná-la para fazer relações sexuais em trocar de ajudá-la na carreira.

Emaza conta com mais de 1 milhão de inscritos no Youtube.