Jannette McCurdy, de iCarly, relembra abusos que sofreu da mãe: 'muito difícil'

“Minhas primeiras memórias de infância são de momentos pesados e de caos. As emoções da minha mãe eram tão erráticas e era como andar em uma corda bamba todos os dias. As alterações de humor eram diárias", contou em entrevista à revista People.

