Jamily anuncia saída da carreira gospel

Em suas redes sociais, a cantora recebeu apoio dos fãs, mas também foi criticada por alguns seguidores. "Amo suas canções, seu ministério e VOCÊ… Só te desejo o que há de melhor e que Papai do Céu te direcione em seus novos caminhos", escreveu um fã. "Triste perder você para as músicas seculares, acredito que adorar a Deus seja algo grandioso, e será uma honra. Mais continuaremos orando para que o Senhor lhe ajude e sempre lembre dele", criticou outro.

A cantora Jamily, revelada no programa do Raul Gil em 2001, anunciou sua saída da carreira gospel após 20 anos. A artista, hoje com 30 anos, decidiu seguir carreira no meio secular.

